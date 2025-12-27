Haberler

Çiftçinin mesaisi kışın da sürüyor

Çiftçinin mesaisi kışın da sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler, kış mevsimine rağmen tarımsal faaliyetlerini aralıksız sürdürerek bağ ve meyve ağaçlarının budama işlemlerine devam ediyor. Çiftçiler, bu dönemde yapılan bakımın verim açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, kış mevsimine rağmen tarımsal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Havanın açık olduğu günleri fırsata çeviren üreticiler, soğuk havaya aldırış etmeden budama makası ve testerelerini alarak bağlara ve meyve bahçelerine giriyor. Çiftçiler, bağların kenarlarında bulunan elma, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçlarının budama işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

İşlerinden arta kalan zamanlarda arazilerine gelen üreticiler, hem üzüm bağlarının hem de meyve ağaçlarının bakımını yaparak günlerinin büyük bölümünü bağlarda geçiriyor.

Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya, budamanın verim açısından önemine dikkat çekerek, "Çiftçinin yazısı böyle, bakım yapmak çok önemli. Bu dönemde meyve ağaçlarının budanması oldukça faydalı oluyor. Üzüm bağlarının budaması ise mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de işi kendimiz yaptığımız için masrafları azaltıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu