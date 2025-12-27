Çiftçinin mesaisi kışın da sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, kış mevsimine rağmen tarımsal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Havanın açık olduğu günleri fırsata çeviren üreticiler, soğuk havaya aldırış etmeden budama makası ve testerelerini alarak bağlara ve meyve bahçelerine giriyor. Çiftçiler, bağların kenarlarında bulunan elma, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçlarının budama işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

İşlerinden arta kalan zamanlarda arazilerine gelen üreticiler, hem üzüm bağlarının hem de meyve ağaçlarının bakımını yaparak günlerinin büyük bölümünü bağlarda geçiriyor.

Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya, budamanın verim açısından önemine dikkat çekerek, "Çiftçinin yazısı böyle, bakım yapmak çok önemli. Bu dönemde meyve ağaçlarının budanması oldukça faydalı oluyor. Üzüm bağlarının budaması ise mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de işi kendimiz yaptığımız için masrafları azaltıyoruz." dedi. - MANİSA