Haberler

Sarıgöl'de bir üretici 100 dekarda kışlık yem için silajlık mısır hasadına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl'de bir üretici 100 dekarda kışlık yem için silajlık mısır hasadına başladı
Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl'de büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için silajlık mısır hasadına başladı. 100 dekarlık alanda yapılan hasatta silaj yemin kış beslenmesini karşıladığı ve süt veriminde yüzde 18-20 artış sağladığı belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla silajlık mısır hasadına başladı. Alemşahlı Mahallesi'nde 100 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştiren üretici Ahmet Ur, hasat ettiği mısırları kışlık yem olarak hazırlıyor.

Alemşahlı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapan Ahmet Ur, bu yıl 100 dekarlık alana silajlık mısır ektiğini belirterek hasada başladığını söyledi. Ur, "Bu yıl 100 dekarlık alana silajlık yem için mısır ektim. Şimdi hasadını yaparak bir yandan da kışlık yem olarak hazırlıyorum. Silaj iki farklı şekilde hazırlanıyor. Bir yöntemde yem yığın halinde hazırlanıp hava almayacak şekilde naylonla kapatılıyor. Diğer yöntemde ise çukur açılarak içerisi naylonla kaplanıyor ve yem burada silaj haline getiriliyor" dedi.

Süt verimini artırıyor

Silajlık yemin büyükbaş hayvanların kış dönemindeki beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ur, "Silaj yem sayesinde süt veriminde yüzde 18-20 oranında artış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kış aylarında hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamamız açısından da büyük fayda sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Sözcüsü Sarı'dan Özgür Özel'e belgeli yanıt: Ya yalan söylüyor ya da yardımcısının ne yaptığından haberi yok

Özgür Özel'e iki belgeyle yanıt! 'Ya yalan söylüyor ya da...'
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu Bozkurt'ta 5 yıl önceki selin izi! 3 katlı binadan geriye sadece çatısı kaldı

Tek katlı ev sanılıyor! Aslında toprağa gömülmüş 3 katlı bina
Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına jet yanıt: Asılsızdır

İstifa edeceği iddia ediliyordu! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı

Ümit Boyner'in savunması ortaya çıktı!
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında panda diplomasisi

Trump'a diplomasi tarihine geçecek sıra dışı hediye