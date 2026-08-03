Sarıgöl'de 2026 Üzüm Rekoltesi İçin Tahmin Çalışmaları Sürüyor

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de 2026 üretim sezonuna yönelik rekolte tahmin çalışmaları hız kazandı. Bağlarda salkım ağırlığı, şıra oranı ve olgunluk seviyeleri tek tek ölçülerek sezon verileri oluşturuluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı üzüm üretim sezonuna yönelik rekolte tahmin çalışmaları aralıksız sürüyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Ziraat Odası, Tariş ve Tarım Kredi Kooperatifi temsilcilerinden oluşan komisyonlarla birlikte bağlarda incelemelerde bulunuyor.

Bağlarda yürütülen çalışmalar kapsamında üzümün verim ve kalite durumuna ilişkin detaylı ölçümler gerçekleştiriliyor. Teknik ekipler tarafından salkım ağırlıkları belirlenirken, kuru madde miktarı ile olgunlaşma sürecini etkileyen şıra ölçümleri de yapılıyor.

Elde edilen verilerin 2026 yılı üzüm rekoltesinin belirlenmesinde önemli rol oynayacağı belirtilirken, çalışmaların ilçe genelindeki bağlarda planlanan program doğrultusunda aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, rekolte tahmin çalışmalarının hem üreticilerin hem de sektör paydaşlarının hasat sezonuna ilişkin planlamalarına ışık tutacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı