Sarıgöl'de Bağcılar İçin Salkım Güvesi İlaçlaması Uyarısı

Sarıgöl'de Bağcılar İçin Salkım Güvesi İlaçlaması Uyarısı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım ekipleri, salkım güvesinin üçüncü nesline karşı ilaçlama yapılması gerektiğini duyurdu. Bağcıların belirtilen tarihlerde ilaçlama yapmaları istenirken, kaliteli ve verimli bir bağcılık için mücadele çağrısında bulunuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ova ve yayla bağlarında yapılan teknik takipler sonucunda, salkım güvesinin üçüncü nesline karşı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bağcılarımızın dikkatine! Sarıgöl Merkez ve ova mahallelerinde salkım güvesinin 3. nesline karşı larva (kurt) ilaçlaması yapacak üreticilerimizin, 13-14-15 Temmuz tarihlerinde bağa ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, unlubit zararlısına karşı mücadelenizi ihmal etmeyiniz. İlaçlarınızı reçete ile temin ediniz." denildi.

Üreticilerin, üzümde kalite ve verim kaybı yaşamamaları için belirtilen tarihlerde ilaçlama yapmaları istendi. Tarım Müdürlüğü ekipleri, zararlıya karşı bilinçli mücadele çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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