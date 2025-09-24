Haberler

Sarıgöl'de Ata Tohumuyla Yetiştirilen Biberler Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asırlık ata tohumu ile yetiştirilen Emcelli biberleri, üzüm bağlarının yaygınlaşması nedeniyle üretim açısından kısıtlı kalmaya başladı. Mahallede biber üreticisi sayısı beşe düşerken, ürünün pazardaki fiyatı da bir zamanlar 200-250 liradan 40-50 liraya geriledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asırlık ata tohumu ile yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan biberlerin yerini üzüm bağları aldı. Bir zamanlar her yeri biberle dolu olan ovada biber üreticisi sayısı 5'e kadar düştü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde asırlardır ata tohumu ile yetiştirilen ve Ege Bölgesi'nde ün kazanmış acı ve tatlı Emcelli biberlerinin üretimi yok olma noktasına geldi. Mahallede biber üretimi yapan çiftçi sayısı beşi geçmezken, her geçen yıl bağcılığın yaygınlaşmasıyla birlikte üretim giderek azalıyor. Pi,yasaya ilk çıktığında 200-250 liradan satılan Emcelli biberleri bu aralar pazarda 40-50 lira arasında satılıyor.

Mahalle muhtarı Sezai Küçüközkan, geçmiş yıllarda her ailenin bahçesinde biber yetiştirip Sarıgöl ve Alaşehir pazarlarında satış yaptığını belirterek, "Mahallemize özgü biberlerimiz eskiden ünü Ege bölgesine kadar yayılmıştı. Son yıllarda coğrafi işaret belgesi de almıştık. Ancak artık her yer üzüm bağına dönüştü. Bu nedenle biber üretimi parmakla sayılacak hale geldi" dedi.

Emcelli Mahallesi'nde biber üreticiliğini sürdüren Hüseyin Karcı ise ata tohumu ile üretim yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Kendimize özgü biberlerimizin kendi tohumlarını alıp her yıl yeniden ekiyoruz, özü değişmiyor. Mahallemizde bir arkadaş serada, biz dört arkadaş da üzüm bağlarının arasında ünlü biberimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Turşuluk, kışlık ve kurutmalık için çok aranıyor. Sonuna kadar ata biberimizi yaşatmaya çalışacağım" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İki hafta dayanamadılar! Jose Mourinho Portekiz'i karıştırdı

Portekizliler iki hafta dayanamadı
