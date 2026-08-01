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Sarıgöl’de arpa ve buğday hasadı başladı

Sarıgöl’de arpa ve buğday hasadı başladı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında hasat sezonu başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında hasat sezonu başladı. Üreticiler, bu yıl hasadın biçerdöver yoğunluğu nedeniyle önceki yıllara göre daha geç yapıldığını belirtirken, artan akaryakıt maliyetlerinin biçim ücretlerine de yansıdığını ifade etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve kırsal mahallelerinde ekimi yapılan arpa ve buğday tarlalarında hasat çalışmaları başladı. Üreticiler, biçerdöver yoğunluğu nedeniyle bu yıl hasadın önceki yıllara göre geciktiğini dile getirdi.

Hasadın gecikmesinde, geçmiş yıllarda Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen ortakçıların son yıllarda bölgeye gelmemesi ile biçerdöverlerin sırayla hizmet vermesinin etkili olduğu belirtildi.

Sarıgöl'ün Ziyanlar Mahallesi'nde üreticilik yapan Mehmet Gencer, ekinlerini ancak yeni hasat edebildiğini belirterek, "Ekinlerimi şimdi hasat ettim. Oysa daha önce biçilmesi gerekiyordu. Biçerdöver ancak sıra geldiği için gelebildi. Biçim için saatine 450 ila 500 lira arasında ücret talep ediliyor. Biçerdöver sahipleri de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu ücretleri istediklerini ifade ediyor." dedi.

Üreticiler, hasat döneminde yaşanan gecikmelerin iş planlamasını zorlaştırdığını, artan girdi maliyetlerinin ise üretim üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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