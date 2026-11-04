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Sarıgöl'de 2026 kestane hasadı başladı, yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi

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Sarıgöl'de 2026 kestane hasadı başladı, yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 kestane hasadı ve alımları başladı; şekerci cinsi kestanede rekoltenin geçen yıla göre yüksek olması üreticiyi sevindirdi. İç piyasa ve ihracata sunulan kestanede üretici, fiyatların kilogramda 170-220 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı kestane hasadı ve alımlarına başlandı.

İlçeye bağlı Karacaali, Beyharman ve Kızılçukur mahallelerinde yetiştirilen ve özellikle "şekerci" cinsiyle talep gören kestanede, rekoltenin geçen yıla göre yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Hasadın ardından boylarına göre ayrılan kestaneler, hem iç piyasa hem de ihracat için satışa sunuluyor. Bölge üreticilerinden Ahmet Özdemir, kestanenin fiyat aralığıyla üreticiyi memnun ettiğini belirterek, "Kestane, iriliğine göre kilogramı 170 ila 220 liradan alıcı buluyor. Karacaali başta olmak üzere bu bölgede yetişen kestaneler lezzetiyle öne çıkıyor. Yeni sezonun tüm üreticilerimiz için bereketli geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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