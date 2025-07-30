Sarıgöl'de 2025 Üzüm Rekolte Tahmin Çalışmaları Tamamlandı

Sarıgöl'de 2025 Üzüm Rekolte Tahmin Çalışmaları Tamamlandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı üzüm üretim sezonuna ilişkin rekolte tahmin çalışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, TARİŞ ve Tarım Kredi Kooperatifi temsilcilerinden oluşan komisyon, bağlarda incelemeler gerçekleştirerek tahminlerini rapor haline getirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı üzüm üretim sezonuna ilişkin rekolte tahmin çalışmaları yapıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Sarıgöl Ziraat Odası, TARİŞ ve Tarım Kredi Kooperatifi temsilcilerinden oluşan komisyon, ilçedeki bağlarda incelemelerde bulunarak rekolte tahmin çalışmalarını gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri, Sarıgöl genelinde örnek parsellerde yapılan gözlemler ve teknik veriler doğrultusunda üzüm rekoltesine yönelik tahminlerini rapor haline getirerek ilgili kurumlara iletecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, 2025 yılı yaş ve kuru üzüm sezonunun üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesi temenni edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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