Haberler

Sarıgöl bağlarında 3K hamlesi

Sarıgöl bağlarında 3K hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TARİŞ Üzüm Kooperatifi tarafından yürütülen "3K Projesi" kapsamında bağlarda sürdürülen titiz saha çalışmalarıyla hem üretim kalitesinin artırılması hem de sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TARİŞ Üzüm Kooperatifi tarafından yürütülen "3K Projesi" kapsamında bağlarda sürdürülen titiz saha çalışmalarıyla hem üretim kalitesinin artırılması hem de sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl TARİŞ Üzüm Kooperatifi ekipleri, bağ alanlarında gerçekleştirdikleri düzenli kontrollerle bitki sağlığı, toprak yapısı ve çevre şartlarını detaylı şekilde analiz ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda gerekli müdahaleler zamanında ve bilinçli bir şekilde uygulanarak verim kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren, sahadaki çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Ekiplerimiz her bir parseli düzenli olarak ziyaret ederek bitki sağlığı, toprak yapısı ve çevre şartlarını dikkatle analiz etmektedir. Bu süreçte gösterilen özen, yalnızca mevcut verimi korumakla kalmayıp gelecekteki üretim potansiyelini de güvence altına almaktadır" dedi.

Güvendiren, üretimde kaliteyi esas aldıklarını vurgulayarak, "Kooperatif olarak sahadaki her adımda emeğe saygı, doğaya duyarlılık ve kaliteye bağlılık ilkeleriyle hareket ediyoruz. Bereketli bir hasat ve kazançlı bir sezon için formülümüz 3K: Kalite, Kalıntısız Üretim ve Kayıt" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kim askerlerine esir düşmeyi yasakladı: Risk oluştuğunda intihar edin

Kim'den askerlerine intihar emri
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın