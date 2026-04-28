Sarıgöl bağlarında 3K hamlesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde TARİŞ Üzüm Kooperatifi tarafından yürütülen "3K Projesi" kapsamında bağlarda sürdürülen titiz saha çalışmalarıyla hem üretim kalitesinin artırılması hem de sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl TARİŞ Üzüm Kooperatifi ekipleri, bağ alanlarında gerçekleştirdikleri düzenli kontrollerle bitki sağlığı, toprak yapısı ve çevre şartlarını detaylı şekilde analiz ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda gerekli müdahaleler zamanında ve bilinçli bir şekilde uygulanarak verim kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kooperatif Müdürü Halil Güvendiren, sahadaki çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Ekiplerimiz her bir parseli düzenli olarak ziyaret ederek bitki sağlığı, toprak yapısı ve çevre şartlarını dikkatle analiz etmektedir. Bu süreçte gösterilen özen, yalnızca mevcut verimi korumakla kalmayıp gelecekteki üretim potansiyelini de güvence altına almaktadır" dedi.

Güvendiren, üretimde kaliteyi esas aldıklarını vurgulayarak, "Kooperatif olarak sahadaki her adımda emeğe saygı, doğaya duyarlılık ve kaliteye bağlılık ilkeleriyle hareket ediyoruz. Bereketli bir hasat ve kazançlı bir sezon için formülümüz 3K: Kalite, Kalıntısız Üretim ve Kayıt" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı