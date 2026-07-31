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Şaphane vişnesi için tescil çalışmaları sürüyor

Şaphane vişnesi için tescil çalışmaları sürüyor
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, coğrafi işaret tescil süreci kapsamında ’Şaphane Vişnesi’ için saha çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, coğrafi işaret tescil süreci kapsamında 'Şaphane Vişnesi' için saha çalışmaları devam ediyor.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde vişne bahçelerinde denetimler gerçekleştirildi. Ziyaret edilen bahçelerde üreticilerle bir araya gelen teknik ekipler, vişne üretiminde görülebilecek hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, tescil çalışmalarının ürünün kalitesinin korunması, bölgesel değerinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca üreticilere, bahçelerde düzenli kontrollerin sürdürülmesi ve hastalık ile zararlılara karşı zamanında mücadele edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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