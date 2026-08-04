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Şaphane'de Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Çalışmaları Sürüyor

Şaphane'de Büyükbaş Hayvan Kimliklendirme Çalışmaları Sürüyor
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Uğurlugüme, İnceğiz ve Gaipler köylerinde büyükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Hayvanların kayıt altına alınması sağlanırken, hayvan kayıt sisteminin güncel tutulması, hareketlerin izlenebilirliği ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulamalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Uğurlugüme, İnceğiz ve Gaipler köylerinde büyükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında hayvanların kayıt altına alınması sağlanırken, hayvan kayıt sisteminin güncel tutulması, hayvan hareketlerinin izlenebilirliğinin artırılması ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulamaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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