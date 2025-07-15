Şap Hastalığıyla Mücadelede Karantina ve Aşı Önemi Vurgulandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığıyla mücadelede karantina ve aşının önemine işaret ederek, yeni satın alınan hayvanların 21 gün süreyle karantinaya alınması ve süre sonunda hastalık yoksa diğer hayvanların yanına konulması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, şap hastalığına karşı kaçak canlı hayvan ve et girişleriyle topyekun mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, "Şap hastalığıyla mücadelede karantina ve aşı tedbirlerinin rolü çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir alındığı, hastalık çıkan bölgelerde yeterli miktarda aşı stoku olduğu ve sevkiyatın planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi." ifadesini kullandı.

Üreticilerin de bu hastalığa karşı hem öncesinde hem de hastalık sırasında alacağı önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

"Ahırlarda şap hastalığına karşı etkili dezenfektanlar bulundurulmalı. Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimse sokulmamalı, bakıcılar da günlük kıyafetlerinin dışında farklı kıyafet ve ayakkabıyla ahıra girmeli. Damızlık hayvanlarda, sağım öncesinde ellerin ve otomatik sağım makinelerinin temizliğine özen gösterilmeli. Yeni satın alınan hayvanlar, 21 gün süreyle karantinaya alınmalı ve süre sonunda hastalık yoksa diğer hayvanların yanına alınmalı. Enfekte bölgelerden ot, saman alınmamalı."

"Üreticilerimizin borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmeli"

Bayraktar, üreticilerin hastalık ortaya çıktıktan sonra alması gereken önlemlere ilişkin de hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanların hemen birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti. Hasta hayvanların bulunduğu yerin dezenfeksiyonunun sağlanmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hasta hayvanların altlıkları yakılmalı, en hızlı şekilde veteriner hekimin haberdar edilmesi gerekmekte. Hayvan pazarlarının ülke genelinde kapalı olması dolayısıyla hayvan satışının yapılamaması üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarını ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmeli."