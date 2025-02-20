Sanofi, Hasta Dernekleri Gelişim Akademisi Kapanış Toplantısını Gerçekleştirdi

Sanofi'nin hayata geçirdiği ve Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen "ROTA: Hasta Dernekleri Gelişim Akademisi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hasta derneklerinin kurumsallaşma yolculuğunda kapasite gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve 44 ay süren kurumsallaşma eğitim serisinin kapanış toplantısı yapıldı.

Hasta ve Hasta Topluluklarına Taahhütleri'ne uygun olarak başlatılan ROTA Eğitim Programı, hastaların ihtiyaçlarını hasta dernekleri aracılığıyla anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik kurulacak kamu, özel sektör ve hasta dernekleri işbirlikleriyle sağlık ekosistemine yapıcı katkılar sunmak hedefiyle hayata geçirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve 44 ay süren eğitim sürecinin ardından yapılan kapanış toplantısında, akademinin odağında yer alan nadir hastalıklar, immünoloji, erken doğan bebekler ve onkoloji alanlarında faaliyet gösteren 7 farklı hasta derneğiyle yoğun bir öğrenme yolculuğunun çıktıları anlatıldı.

Akademi boyunca hasta dernekleri; sivil toplum ve örgütlenmeden kurumsal kaynak geliştirmeye, proje tasarlamadan dijital iletişime kadar birçok alanda konunun uzmanları ve akademisyenlerin tecrübeleriyle bilgilerini geliştirme fırsatı buldu.

Akademiye dahil olan hasta dernekleri, organizasyonel gelişimlerine yönelik eğitimler alırken bir yandan da kendi aralarında paylaşımlarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Sanofi'de, yeni bir tedavi alanını öğrenirken ya da yıllardır içinde oldukları tedavi alanlarında değişen dinamikleri anlamaya çalışırken hep hasta sesine kulak verdiklerini belirtti.

Öztürk, hastaların yaşadıklarını anlamak, tanı süreçlerini, tedavi sırasında ve sonrasında değişen hayat koşullarını bilmenin paha biçilmez öneme sahip olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlardan öğrendiklerimiz gücümüzü hastanın sesi ile şekillendirme yolundaki çabalarımızın temelini oluşturuyor. Buradan yola çıkarak hasta derneklerine bir katkımız olsun istedik ve Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı olan ROTA'yı hayata geçirdik. Bugün 7 hasta derneğinin uzun soluklu bu eğitim sürecini başarıyla tamamlamasından ötürü mutluyuz."