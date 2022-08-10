Şanlıurfa ekonomi haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 4,50 4,50 Nohut Kg 9,00 9,00 Buğday Kg 5,50 8,50 Preseli pamuk Kg 45,00 45,00 Kırmızı mercimek Kg 9,10 14,13 Mısır Kg 6,00 8,50

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