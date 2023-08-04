Şanlıurfa'da Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademesi Tamamlandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Viranşehir Pompaj Sulaması 2. kademesi sayesinde 30 Ağustos itibariyle 79 bin 800 dekar arazinin daha suyla buluşacağını bildirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Viranşehir Pompaj Sulaması 2. kademesi sayesinde 30 Ağustos itibariyle 79 bin 800 dekar arazinin daha suyla buluşacağını bildirdi.

Milletvekili Yazmacı yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın tarımsal faaliyetteki yerine ve önemine dikkati çekerek, kentin Türkiye'nin en büyük üçüncü tarım arazisine sahip olduğunu bu sayede hem bölge halkının hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin Şanlıurfa'daki tarımsal faaliyetlerin başarılı bir şekilde arttırılması için çaba sarf ettiğini ifade eden Yazmacı, son yıllarda yapılan yatırımlarla kentin bitkisel üretimini yüzde 50'ye yakın, sera üretimini de 8 kat yükselttiğini söyledi.

Yazmacı, kentteki sulama imkanları artınca çiftçilerin alternatif ürünler yetiştirmeye ve ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirterek, ekilebilen tarım alanı bakımından önemli yere sahip Şanlıurfa'nın verimli arazilerinde yaklaşık 6 milyon dekarı aşan alanda hububat yetiştirildiğini, sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle ürün çeşitliliğinin de arttığını söyledi.

Viranşehirli üreticilere yeni bir müjde vermenin gururunu yaşadıklarını aktaran Yazmacı, şunları kaydetti:

"GAP kapsamında yer alan Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını hayata geçireceğimiz sulama projeleri ile suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Buradan Viranşehirli hemşehrilerimize de müjdeyi vermiş olalım. Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe işinde 79 bin 800 dekar araziye 30 Ağustos itibarıyla su verilecektir. Çalışmalar bu doğrultuda yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci kademenin devreye girmesiyle kentte suyla buluşan arazi miktarının 5 milyon 193 bin dekara ulaşacak olmasının sevincini yaşıyoruz. Ayrıca yakın zamanda sulamaya açılacak olan Bozova Pompaj Sulamaları 2. Kısım 1. Ünite, Ek Sahalar ve Tekağaç Sulamalarıyla da toplamda 116 bin 480 dekar ilave zirai arazi sulanacak."

Yazmacı, hükümetin Şanlıurfa'ya son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 39 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve bir hidroelektrik tesisi inşa ettiğini anımsatarak, bu yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Şanlıurfa'nın gelişmesinde en büyük katkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu belirten Yazmacı, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve ilgili herkese hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ilerletiyorum. Hemşehrilerimiz duydukları memnuniyetleri de kendileri 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde verdikleri oylarla ortaya koymuştur." dedi.