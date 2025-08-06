Şanlıurfa'da Sıcak Hava Pamuğu Olumlu Etkiliyor

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Pamuğu Olumlu Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, pamuğun gelişimini olumlu etkiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilemesine rağmen pamuğun yüksek verim sağlayacağını belirtiyor.

Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, pamuğun gelişimini olumlu etkiliyor.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan kentte hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor.

Dönemsel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bazı bitkilerin veriminde, gelişiminde ve hasat döneminde değişiklikler yaşanırken, pamuk ise sıcak havadan olumlu etkileniyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin son yıllarda tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Kent genelinde 2 milyon dönümün üzerinde pamuk ekimi yapıldığını aktaran Çullu, pamuk üretiminin hem ülke ekonomisine hem de çiftçilere önemli katkı sunduğunu belirtti.

Pamuğun sıcak havada su ve gübreden iyi yararlandığı için daha iyi geliştiğini, koza miktarı ve verimin de yüksek olduğunu ifade eden Çullu, pamukta hastalıklara neden olan aşırı sulama, gübreleme ve sık ekimden kaçınmak gerektiği uyarısında bulundu.

Mehmet Ali Çullu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar aşırı sıcaklıklar pamuğu olumsuz etkilemedi, aksine olumlu yönleri oldu. Şu anda hala gelişim aşamasında, ciddi bir hastalık da görülmüyor. Şu ana kadar arazide yaptığımız gözlemlerde pamuk açısından çok olumsuz bir durum gözlemlemiyoruz."

Kuraklığa dayanıklı ürün uyarısı

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için alternatif üretim modellerine geçilmesi gerektiğini belirten Çullu, şöyle devam etti:

"İklim değişimi maalesef durdurulamıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu iklim değişimi su kaynaklarını etkileyecek. Su kaynaklarında ciddi bir azalma olacak, bu nedenle ürün desenini, aşırı su kullanan bazı ürünleri değiştirmek gerekiyor. Kuru şartlarda yetişen bazı ürünlere yönelmek lazım."

Üretici memnun

Pamuk üreticisi Hüseyin Demir de kentte sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü anlattı.

Yaklaşık 30 dönüm pamuk ektiğini aktaran Demir, "Şu an pamuklarımızın durumu gayet iyi. Sıcak hava tarlada çalışmayı zorlaştırıyor ama verim açısından oldukça memnunuz. Bu yıl iyi bir hasat bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek

Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verip iddialı bir tahminde bulundu
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak

UEFA izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.