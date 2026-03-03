Haberler

Şanlıurfa'da tarım arazilerindeki izinsiz yapıların sahiplerine 45,9 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapılaşmalara karşı yapılan denetimlerde toplamda 45 milyon 976 bin 434 lira idari para cezası uygulandı. Valilik, tarım topraklarını koruma amacıyla denetimlerin sürdürülerek kamu düzeninin sağlanacağını belirtti.

Şanlıurfa'da tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimlerde 45 milyon 976 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım topraklarının korunması amacıyla araziler üzerinde her türlü yapının inşası için izin şartı aranırken, son yıllarda artış gösteren izinsiz yapılaşmanın verimli tarım alanlarını tehdit etmesi üzerine Valilik ilgili tüm kurumları harekete geçirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde şu ana kadar 815 izinsiz yapı tespit edildi. Bunlardan 216'sına idari para cezası uygulandı, 63'ü için yıkım bildirimi yapıldı. Uygulanan toplam ceza tutarı ise 45 milyon 976 bin 434 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tarım topraklarını korumak ve depreme dayanıklı, sağlıklı konut üretimini sağlamak amacıyla 5403 Sayılı Kanun'un uygulanmasını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Vali Şıldak, amaçlarının kimseyi cezalandırmak olmadığını vurgulayarak, kamu düzeni, esenliği ve imar mevzuatının yüklediği sorumlulukların tüm vatandaşlar tarafından yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım topraklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getiren Şıldak, tüm Şanlıurfa halkını bu konuda duyarlılığa davet etti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu