Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üniversite ile özel sektör işbirliğiyle ekilen doğal renkli pamuğun hasadına başlandı. Proje, iklim şartlarına uyum sağlayan pamuğun tekstil sanayisinde kullanılmasını hedefliyor.

Şanlıurfa'da doğal renkli pamuğun hasadı başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üniversite ve özel sektör arasında imzalanan protokol sonrası deneme amaçlı ekilen doğal renkli pamuk olumlu sonuçlar verdi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel sektör ve üniversite işbirliğinde doğal renkli pamuk AR-GE çalışmaları yapıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışma neticesinde 15 bin dönüm alana ekilen pamuğun iklim şartlarına uyum sağladığı belirlendi. Proje çerçevesinde tohum geliştirme çalışmasının da yürütüldüğü belirtildi. Hasadına başlanan pamuğun yaygınlaştırılarak tekstil sanayisinde kullanılacağı ifade edildi.

Üniversite ile bir proje başlattıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Kübra Yılmaz, "Üniversite ve sanayi işbirliğinin popüler olması, aynı zamanda iklime de ciddi katkıları olması sebebiyle üniversite ile bir proje başlattık. Bu proje üniversite hocalarımızın geliştirdiği renkli pamuklarla alakalı. Küresel iklimin gideceği yeri düşünerek bu tarz projelerin daha çok sektörde sanayi işbirliğine yaranmasını hedefliyoruz. Çok da faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada ciddi bir emek verildi. Sezon sonu, pamukların hasadını yapıyoruz. Çok da güzel sonuçlar aldık. Bunların testlerini yapıp değerlerini de göreceğiz çünkü renkli pamuk daha önce çalışılmamış bir alan, heyecanlıyız" dedi.

Farklı denemeler yaptıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Engin Gündüz, "Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM bölgesinde başlattığımız Türkiye'nin en büyük projesi olan sürdürebilir pamuk üretim projesinin sonuna geldik. Bu sahada başarılı bir proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 bin dönüm alanın yanında 80 dekarlık sahalar kurduk. Burada farklı denemeler yaptık" diye konuştu.

Şanlıurfa'da Doğal Renkli Pamuk Hasadı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - Ekonomi
İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey ismi İsrail saldırısında öldü

 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik

Demokrat Parti kongresi karıştı! Cemal Enginyurt istifa ediyor

 Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polisin üzerine saldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Finlandiya Yunanistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Finlandiya Yunanistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Norveç Kazakistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Norveç Kazakistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İngiltere İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İngiltere İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Avusturya Slovenya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Avusturya Slovenya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 17 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Pazar hangi diziler var? 17 Kasım Pazar TV'de bu akşamki diziler! Letonya Ermenistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Letonya Ermenistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey Makedonya Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Kuzey Makedonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nas Victoria Kjaer kimdir? Victoria Kjaer kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.