SANKON Başkanı Cevahiroğlu, Gana Büyükelçisi Deen ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Abdul Nasiru Deen'i ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Abdul Nasiru Deen, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ferudun Cevahiroğlu toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, "SANKON Yönetim Kurulu olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok önem veriyoruz ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan güçlü işbirliğimiz bundan sonraki yıllarda kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Gana Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde en üst seviyelere yükseltildiğini ifade ederek, "SANKON üyesi şirketler olarak Gana Cumhuriyeti'nde inşaat enerji teknoloji sağlık altyapı üst yapı gibi projelerde görev almaya hazırız" diye konuştu.

Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Abdul Nasiru Deen, yapmış olduğu konuşmasında, "Öncelikle SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ederim. Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerimiz her yıl daha ileri seviyelere taşınmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile güçlü işbirliğimiz bundan sonraki süreçlerde de kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E. Abdul Nasiru Deen, SANKON üyesi şirketleri Gana Cumhuriyeti'ndeki projelerde görev almaya davet ederek, bunun için Gana Devleti Ankara Büyükelçiliği olarak her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı