Sandıklı'da kamu alacaklarının taksitlendirilmesi semineri

Afyonkarahisar Sandıklı Vergi Dairesi tarafından ilçedeki mali müşavirleri yönelik 'Kamu Alacaklarını Taksitlendirilmesi' konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sandıklı Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin Hoşgönüllü ve Gelir Şefi Mehmet Aydın toplantıda yapılandırma hakkında bilgi verdi. Toplantıda Mali Müşavirlerin sorularını cevapladı. 5 Haziran 2026 ve öncesine ait kamu borçları 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarının taksitlendirileceği belirtildi.

Yapılandırma çerçevesinde borçların 36 aya kadar taksitlendirilebileceği ayrıca borçlunun mali durumuna göre bu süre 48 aya, zor durumdaki mükellefler için ise 72 aya kadar taksit yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı