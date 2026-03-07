Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, üretim süreçlerinde kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, atıkların ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi, döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sanayide döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması, yeşil üretim ve temiz teknoloji uygulamalarının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesini amacıyla işbirliği protokolü hazırlandı.

İmza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın katılımıyla Bakanlıkta düzenlendi.

Kacır, törendeki konuşmasında, protokolün önemine işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm ilgili kurumlarımızla Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hem sanayi sektörlerinde karbon emisyonu azaltıcı yatırımların hızlanması hem döngüsel ekonomiye ilişkin inisiyatiflerin güçlenmesi için büyük bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Vakfının hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde alanında liderlik eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Kacır, vakfın Türkiye'ye COP31 Zirvesi'nin gelmesine öncülük eden çok güçlü bir inisiyatif olduğunu belirtti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşıdığı ve küresel düzeyde temel bir yaklaşıma dönüşmesine vesile olduğu "sıfır atık" yaklaşımının, Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi.

Kacır, "Önümüzdeki dönemde hem Bakanlık hem Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi ilgili kurumlarımız eliyle yürüteceğimiz çalışmalarda Sıfır Atık Vakfımızla çok daha güçlü bir işbirliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'nin Türkiye'nin dünyaya sıfır atık alanında yürüttüğü çalışmaları en güçlü şekilde taşıyacağı bir platform olacağını belirterek, "Aynı zamanda insanlık değerlerinin savunuculuğunu en güçlü şekilde yapan ülkemizin bu alanda sözünün yükselmesine, mesajlarının küresel düzeyde farkındalık oluşturmasına vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeşil dönüşümün öncü çalışmalarını küresel sahneye taşıyacağız"

COP31 sürecinde de küresel iklim şampiyonu Samed Ağırbaş ile çok yakın çalışacaklarına dikkati çeken Kacır, "Bu süreçte Bakanlığımızın Türkiye'de başlattığı, yürüttüğü pek çok inisiyatifi, Türkiye'nin otomobili Togg başta olmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşümünün öncü çalışmalarını inşallah küresel sahneye taşıyacağız." diye konuştu.

"Güçlü bir işbirliği başlatıyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da protokol çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Sıfır Atık Forumu, İstanbul Sıfır Atık Haftası, COP31 gibi alanlarda güçlü bir işbirliği başlatacaklarını vurguladı.

Bakanlığın Türkiye'de ciddi bir görevi icra eden önemli bir kurum olduğunun altını çizen Ağırbaş, "Kendi bağlı kuruluşlarıyla beraber Türkiye'nin sanayisinin daha ileriye gitmesine ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşmasındaki en önemli lokomotifimiz. Türkiye, bu yıl, COP31 programına ev sahipliği yapacak. Ben de zirvede Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev üsteleneceğim." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Sıfır Atık" hareketinin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirterek, Vakfın artık BM'nin ana partneri olarak dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı bölgelerinde aralıksız olarak çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Bakanlar oturumu haziranda yapılacak"

Sanayide yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığına da dikkati çeken Ağırbaş, Bakan Kacır'ın ev sahipliğinde "Bakanlar Oturumu" düzenlemeyi planladıklarını da bildirdi.

Uluslararası kuruluşların da bu toplantıya katılımının beklendiğini ifade eden Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda yapacağımız Bakanlar Oturumu'nda alınacak kararların COP'un geleceğine ve dünyanın geleceğine etki edeceğine inanıyoruz. Bakanlar Oturumu'nu haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Burada hem ülkeler sanayi bağlamında, teknoloji bağlamında, COP'ta neleri görmek istiyor, bunlar tartışılacak ve önümüzdeki süreçte Bakanlığımızın liderliğinde başta uluslararası kuruluşlarla ve diğer kurumlarla nasıl bir işbirliği yapılacak, bunlar tartışılacak."

Sıfır Atık Vakfı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Ağırbaş, Bakan Kacır'ın liderliğinde dünyanın farklı bölgelerindeki sanayicileri ve teknoloji üretenleri toplayacakları danışmanlık toplantıları yapacaklarını da belirtti.

"COP31 herkesin COP'u olsun istiyoruz"

Ağırbaş, COP31'in herkesin katılımına açık platform olmasını istediklerinin altını çizerek, "COP31 herkesin COP'u olsun istiyoruz ve dünya coğrafyalarındaki bütün topluluklar COP31'de kendini bulsunlar, kendini ifade edebilsinler. Bu alanda herkesin sesini dinlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.