Sanayi ve Teknoloji Bakanı Malatya'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, kentteki sanayicilerle istişare toplantısında buluştu ve organize sanayi bölgesindeki bir cam fabrikasında incelemelerde bulundu.