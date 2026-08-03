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Bakan Kacır: İhracatta Güçlü Performans Sürüyor

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- "Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta güçlü performansının sürdüğünü belirtti.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sanayicinin katma değerli üretimi sürdürdüğünü ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatta güçlü performansımız devam ediyor. Temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatı 278,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor."

Kaynak: AA
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