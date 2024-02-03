Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ülkeye Değer Katacak Her Yatırımı Desteklemeye Devam Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkeye değer katacak her yatırımı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kacır, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan IPA-INNOFOOD Projesi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Araştırma ve Analiz Merkezinin açılış töreninde, bereketli toprakları, zengin tarım ürünleri çeşitliği ve kadim tarihi bulunan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gıda endüstrisinin sürdürülebilir ve teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlayacak bu tesisin Türkiye'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını dileyen Kacır, tüm dünyanın küresel daralmalardan, krizlerden geçtiği bu dönemde Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında yoluna emin adımlarla devam ettiğini aktardı.

Kacır, geçen yıl ihracatın 255,8 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aşmış olduk. 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise ekonomimiz yüzde 5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdü. Son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk. Türkiye her alanda büyümesine, kalkınmasına devam ederken kadim kültürlerin beşiği peygamberler şehri Şanlıurfa'mız da tarımıyla, sanayisiyle, kültür ve turizmiyle büyümeye gelişmeye, bölgesinde bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor."

Şanlıurfa'nın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il içinde yer aldığını anımsatan Kacır, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek onların acısını halen yüreklerinde yaşadıklarını ifade etti.

Kacır, deprem felaketinin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kaynaklarının seferber edildiğini anlatarak, şehrin yeniden ihya ve inşası için gösterdikleri çaba ve gayretlerle kentin hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya yönelik destekler

Hayata geçirdikleri teşvik ve destekler, kurdukları sanayi alt yapıları ile Şanlıurfa'nın kalkınma yolculuğuna güçlü şekilde devam ettiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa bugün bir sanayi şehri. 22 yıl önce şehrimizde sadece 1 organize sanayi bölgesi bulunuyorken biz bu sayıyı 5'e çıkardık. OSB'lerimizde istihdam 29 bine ulaştı. OSB'lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aldığı kararla da 295 hektar büyüklüğündeki Akçakale sanayi alanını şehrimize kazandırıyoruz. Planlı sanayileşmeyle şehrimizin üretim alt yapısını genişletirken yatırım teşvik sistemimizle Şanlıurfa'yı bir cazibe merkezine dönüştürdük. Son 22 yılda düzenlediğimiz 2 bin 200'den fazla yatırım teşvik belgesiyle şehrimize 100 milyar liralık bir yatırım ölçeği kazandırdık, 97 binden fazla istihdamın önünü açtık."

Depremin kente yapılacak yatırımları sekteye uğratmasına izin vermediklerini vurgulayan Kacır, "Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Şanlıurfa'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 630 yatırım teşvik belgesinin süresini talep aranmaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 111 yatırım teşvik belgesini, herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık." dedi.

Kacır, kentin ekonomik gelişimine ivme kazandırmak ve istihdam olanaklarını genişletmek adına KOBİ'leri teşvik ve desteklerle güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"KOSGEB'i biz kurmadık. KOSGEB 1990 yılında kuruldu. Fakat Şanlıurfa'da 2002 öncesinde sadece 26 KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanı bulmuştu. Son 22 yılda ise KOBİ'lerimizin hamisi KOSGEB Şanlıurfa'mızda 19 binden fazla KOBİ'ye 1,5 milyarın üzerinde destek sağladı. Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı, yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) destekli Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Şanlıurfa'da KOBİ'lerimize 36 ay vadeli ve ilk 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere 650 bin liraya kadar finansman desteği sunuyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 5 bin 206 işletmeye 584 milyonun üzerinde destek ödemesi yaptık."

"Öğrencilerimizin teknolojiye merakı, bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor"

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nda kentlerin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyümesini sağlarken en büyük katkıyı gençlerin sunacağını bildiklerini aktararak, Türkiye'nin adım adım küresel bir üretim üssüne dönüştüğünü ifade etti.

Teknoloji yolculuğunda gençlerin de aktif rol üstlenmesini sağladıklarını belirten Kacır, 8 bin metrekare kapalı alana sahip Şanlıurfa Bilim Merkezini yakında hizmete alacaklarını belirtti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresinin Şanlıurfa'nın tarihi kimliğini ve yerel değerlerini ön plana çıkaran, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni bir soluk kazandıran projelere imza attığını ifade eden Kacır, 599 projeye 4,4 milyar liralık destek sağladıklarını kaydetti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin yürüttüğü tarımsal verimlilik odaklı projelerle de şehrin tarımsal üretim merkezi rolünü perçinlediklerini vurgulayan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendirdiklerini söyledi.

"Gıda ürün güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz"

TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'nin en büyük gıda, Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu'nu (TÜGİP) kurduklarını, Gıda İnovasyon Merkezini, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdiklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında gıda sanayisinde öncü dört ilimizde de pilot üretim tesisi ve gıda güvenliği laboratuvarı kuruyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyon avro bütçeli Şanlıurfa Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı ile Şanlıurfa'mızda ve çevre illerde sadeyağ, süt ve süt ürünleri, baharat, yem, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyve ve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test altyapısını şehrimize kazandırmış oluyoruz. Son teknolojilerle donatılmış bu laboratuvarımızla gıda ürün güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerini yerinde sağlayarak, şehrimizdeki ve bölgemizdeki gıda üreticilerine rekabet avantajı temin etmiş olacağız. Hedefimiz ülkemizden yeni teknolojik gıda girişimlerinin yeşermesi, gıda sanayimizin üretim kabiliyetlerini teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek gıdada teknoloji odaklı üretimin adresi olmak. İnanıyorum ki, gelecek dönemde bu alanda tıpkı Türkiye'nin otomobili projesinde olduğu gibi en az bir lider teknoloji girişimini de ülkemizden çıkaracağız. Bizler ülkemize değer katacak her yatırımı bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki, aziz milletimize hizmet davamızda en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri ve duasıdır. Allah çalışanın, gayret edenin, bu millet için, bu vatan için alın ve akıl teri dökenin yardımcısıdır. Milletimiz tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için taş üstüne taş koyanın her daim yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde başarılarla geçen siyasi hayatı bunun en açık örneğidir."

Konuşmanın ardından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi'nin açılışı yapıldı. Bakan Kacır ve davetliler merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Hikmet Başak, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve davetliler katıldı.