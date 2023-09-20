Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı KOSAM'ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezini (KOSAM) ziyaret etti. Ziyarette, iş dünyasını ve finansal yapıları ilgilendiren bölgesel projeler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezini (KOSAM) ziyaret etti. Ziyarette, iş dünyasını ve finansal yapıları ilgilendiren bölgesel projeler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KTO Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan ve ekonomi, siyaset, ticaret, sanayi, çevre gibi alanlarda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma ve çalışmalar yürüten KOSAM'ı ziyaret etti.

"Konya, ülkemizin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik bir öneme sahiptir"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Konya, ülkemizin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik öneme sahip illerin başında gelmektedir. Bu ziyaret, bölgenin potansiyelini daha iyi anlamamıza ve bölgesel kalkınma projeleri konusunda iş dünyasıyla iş birliği yapmamıza imkan tanıdı. Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi, bu konuda önemli bir rol oynayarak, iş dünyasına rehberlik etmektedir" dedi.

"KOSAM bölgede kilit bir rol oynamaktadır"

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KOSAM'ın bölgesel kalkınma projelerindeki katkısına vurgu yaparak, "Konya iş dünyası olarak, bölgesel kalkınma projelerine ve stratejik planlamaya büyük bir önem veriyoruz. Bakan Yardımcımızın ziyareti bölgemizdeki proje ve fırsatlar adına oldukça önemli bir anlam teşkil ediyor. KOSAM; kaliteli içerikler üreterek, katma değerli projeler önererek bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

"KOSAM, iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla kurulmuş bir merkez olarak öne çıkıyor"

KOSAM'ın devam eden projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran; KOSAM'ın Türkiye'nin önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinden biri olan Konya'ya ilişkin kalkınma ve büyüme potansiyelini daha yakından incelemeye devam ettiğini ve bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Başaran, "KOSAM'ın devam eden projeleri arasında, bölgedeki iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya ve finansal yapıları geliştirmeye yönelik önemli girişimleri bulunmaktadır. Bu projeler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik potansiyelini daha da geliştirmesine katkı sağlayacaktır. KOSAM; iş dünyasıyla iş birliği içerisinde yer alarak, ortaya koyduğu stratejik araştırmalarıyla ülkemizin hedeflerine katkıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a hediye takdimi ve KTO Karatay Üniversitesi kampüsünün gezilmesi ile sona erdi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve beraberindeki heyetin yanı sıra KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ile Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran ve KOSAM Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. - KONYA