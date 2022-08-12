TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 1,3 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretiminin, yıllık yüzde 8,5; aylık yüzde 1,3 arttığı kaydedildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayi üretimi, yıllık yüzde 8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı. Sanayi üretimi aylık ise yüzde 1,3 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.