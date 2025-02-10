Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanayi üretim endeksinin aralık ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını ve işsizlik oranının da yüzde 8,5'e gerilediğini açıkladı. Bakan, 2024 yılı mal ihracatının 262 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sanayi üretim endeksi aralık ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜİK tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Böylece 2024 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 (OVP: yüzde 9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretim endeksi aralık ayında aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın (Mart 2023: yüzde 6,1) en yüksek hızında gerçekleşirken, endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin aylık yüzde 51,3 (katkısı: 3,1 puan), yıllık yüzde 43,5 oranında artması (katkısı: 4,5 puan) etkili oldu. Aralık ayındaki bu güçlü performans ile sanayi üretimi 2024 yılının son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,2 oranında büyümüştür" ifadelerini kullandı.

Sanayi Üretim Endeksi Aralık Ayında Rekor Artış Gösterdi

"2024 YILI MAL İHRACATI 262 MİLYAR DOLAR"

Bakan Bolat, ayrıca, bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayında 51,2'ye yükseldiğini ve dış talep koşullarında üst üste 13'üncü ay iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: 2024 yılı mal ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2,4 oranında artışla 262 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız ise yüzde 8 artışla 113,7 milyar dolara yükselmiştir. İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Ticaret Bakanı Bolat: Rekor artış kaydettik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
img

Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
img

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
img

KAP'a bildirildi! Galatasaray'dan bir transfer daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.