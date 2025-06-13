Sanat Dolup Taşan Bir Sergi: 'Bir Okuldan Çok Daha Fazlası'

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde eğitim veren 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı "Bir Okuldan Çok Daha Fazlası" resim sergisi Samsun Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan dikkat çekici bir sanat etkinliğine imza attı. "Bir Okuldan Çok Daha Fazlası" sloganıyla hareket eden okul, Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda "Öğrenenle Öğretenin Sanatla Renkli Yolculuğu" isimli bir resim sergisi açtı. Sergide kutsal mekanları betimleyen tablolar, minyatürler, hat sanatı örnekleri ve modern tekniklerle hazırlanan çizimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eserlerin tamamı okul bünyesindeki öğrenciler ve öğretmenlerin katkısıyla hazırlandı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Osman Şafak, "Kainatta sanatının en güzelini ortaya koyan, Sani olan Allah'a hamd ile başlamak isterim" diyerek konuşmasına başladı. Sanatın sadece bir estetik arayışı değil, aynı zamanda ilahi düzene yönelişin ifadesi olduğunu belirten Şafak, Necip Fazıl Kısakürek'in "Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış" dizelerine atıf yaptı.

Sanatın insanlar arasında bir bağ kurduğunu ifade eden Şafak, "Biz insanlar, O'nun sanatının akılla ve idrakle donatılmış en güzel örnekleriyiz. Bu gök kubbede, O'nun sanatının bir yansıması olarak; güzeli, iyiyi, doğruyu arayanlarız" dedi.

Serginin sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını belirten Şafak, "Her bir eser bir kapıdır; o kapıyı açarak sanatın derinliklerine dalalım" ifadeleriyle ziyaretçileri sergiyi anlamaya davet etti.

Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergi iki gün açık olacak. - SAMSUN