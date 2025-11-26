Haberler

Samsunlu Enerji Firması, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Arasında

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yüzde 1493 büyüyerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine 27'nci sıradan giren CRK Enerji'yi kutladı. Murzioğlu, firmanın başarılarının ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Murzioğlu: "Başarınızla gurur duyduk"

Ziyarette konuşan Murzioğlu, " Samsun'umuzdan böyle bir başarı hikayesi çıkmasından büyük gurur duyuyorum. CRK Enerji, kısa sürede gösterdiği bu olağanüstü büyüme performansıyla sadece ilimizin değil, ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar sunmuştur. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var; 'marifet iltifata tabidir'. İşte iltifatı en çok hak edenler, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan siz değerli girişimcilerimizdir. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Sizin gibi değerli firmalarımız büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacak. Hele ki, böyle bir dönemde, sizin gibi çok değerli genç girişimcimizin böyle bir başarıya imza atması bizleri daha da çok gururlandırdı. Bu başarı, azmin, vizyonun ve nitelikli çalışmanın en somut göstergesidir. Samsun TSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız. Başarınızda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir. Çünkü bu potansiyel kentimizde, sanayicimizde var" dedi.

Cumhur Kaya ise hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli projelere imza attıklarını söyledi. - SAMSUN

