Samsunlu Enerji Firması, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Arasında

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, 2021-2023 arasında yüzde 1493 büyüyerek "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" listesine 27'nci sıradan giren Samsunlu enerji firmasını kutladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi" yarışmasında yüzde 1493 büyüme başarısı göstererek 27'nci sırada yer alan enerji firmasını ziyaret etti. Murzioğlu, geçen günlerde düzenlenen törenle plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden alan firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Cumhur Kaya'yı bir kez daha kutlayarak, Atatürk Anıtı takdiminde bulundu.

Murzioğlu: "Başarınızla gurur duyduk"

Ziyarette konuşan Murzioğlu, " Samsun'umuzdan böyle bir başarı hikayesi çıkmasından büyük gurur duyuyorum. CRK Enerji, kısa sürede gösterdiği bu olağanüstü büyüme performansıyla sadece ilimizin değil, ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar sunmuştur. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var; 'marifet iltifata tabidir'. İşte iltifatı en çok hak edenler, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan siz değerli girişimcilerimizdir. Girişimcilik, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Sizin gibi değerli firmalarımız büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacak. Hele ki, böyle bir dönemde, sizin gibi çok değerli genç girişimcimizin böyle bir başarıya imza atması bizleri daha da çok gururlandırdı. Bu başarı, azmin, vizyonun ve nitelikli çalışmanın en somut göstergesidir. Samsun TSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız. Başarınızda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda daha çok şirketimiz ilk 100 içerisine girecektir. Çünkü bu potansiyel kentimizde, sanayicimizde var" dedi.

Cumhur Kaya ise hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli projelere imza attıklarını söyledi. - SAMSUN