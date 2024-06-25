Samsunlu Altı Firma Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasına Girdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun 2023 raporuna göre " Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu" arasına girmeyi başaran Samsunlu altı firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayici kuruluşunun 2023 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye Samsun'dan altı firma adını yazdırmayı başardı.

"Başarı öyküsü yazdılar"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, İSO ilk 500 listesinde yer alan altı firmanın işverenlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Açıklamasında geçen yıl dört firmayla yer alınan listede bu yıl altı firma olduğunu hatırlatan Başkan Murzioğlu, yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirtti. Samsunlu altı firmanın Türkiye'nin dev firmaları arasına girmelerini, "Takdire şayan" olarak değerlendiren Murzioğlu, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve AŞ sağladılar. Sanayicilerimiz 2023 yılının zorlu koşullarında takdire şayan bir performans ortaya koydular. Bizler üretimin, istihdamın, ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Tüm çabamız Samsun'un daha iyi yerlerde olması için. Bu potansiyel de bizde var. Oda olarak da ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve AŞ sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Listeye giren Samsunlu firmalar şunlar:

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri 96'ncı, Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. ise 243'üncü, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 295'inci, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 383'üncü, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. 424'üncü, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. de 474'üncü. - SAMSUN