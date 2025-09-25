Samsung, One UI 8 ile Akıllı Özellikler Sunmaya Başladı

Samsung Electronics, günlük yaşamı daha akıllı ve kolay hale getirmek amacıyla, çok boyutlu yapay zeka özelliklerini farklı cihaz formlarına göre optimize eden One UI 8'in, Galaxy cihazlara dağıtılmaya başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hafta dağıtımı Galaxy S25 serisiyle başlayan One UI 8, ilerleyen aylarda Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE ve uyumlu diğer modellere de gelecek.

One UI 8, kullanıcıların günlük rutinleri destekleyen kişiselleştirilmiş öneriler sunarken, özel verileri koruma taahhüdü de gelişmiş güvenlik özellikleriyle birleşiyor.

Now Bar teknolojisi, Galaxy Z Flip'in FlexWindow'unda, uygulamaların gerçek zamanlı etkinliğini ve medya oynatıcıdaki içeriğin ilerlemesini gösterirken, üçüncü taraf uygulamayla da entegre çalışıyor.

Now Brief'in, trafik durumu, önemli hatırlatmalar ve kullanıcıların günlük rutinlerini gösteren Samsung Moments gibi kişiselleştirilmiş günlük güncellemeler sunmasının yanı sıra, müzik ve video gibi içerikler için önerilerde bulunurken, kişiselleştirilmiş sağlık bilgilerine de Galaxy Watch üzerinden erişilebilir kılıyor.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Galaxy'nin Kişisel Veri Motoru (PDE) tarafından kullanılan yeni nesil yapay zeka deneyimlerini, koruma altına almak ve cihazda şifrelenmiş uygulamaya özel depolama ortamları oluşturarak her uygulamanın yalnızca kendi hassas bilgilerine erişebilmesini sağlıyor.

Knox Matrix, ciddi riskler tespit edildiğinde, cihazlardaki Samsung Account'tan otomatik olarak çıkış yaparak güvenliği sağlarken, bağlantılı Galaxy cihazlarına da bildirimler göndererek verilerin nasıl korunacağına dair rehberlik hizmeti sunuyor.

Post-kuantum kriptografi (PQC) ise yükseltilmiş güvenli Wi-Fi ile ortaya çıkan tehditlere karşı ağ korumasını güçlendirmek ve gizliliği sağlamak amacıyla kriptografik çerçevede çalışıyor.

Çok boyutlu akıllı özellikler

Kullanıcıların gördüklerini veya izlediklerini gerçek zamanlı algılayan Gemini Live, yapay zekayla doğal ve kesintisiz iletişim kurulmasını sağlarken, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bir deneyim sunuyor.

Circle to Search with Google, oyun sırasında ekrandaki nesneleri daire içine alarak kullanıcıya anında yardım sağlamasının yanı sıra, karakterler ve stratejiler hakkında bilgi vererek, ilgili bağlantı ve videolara da erişim imkanı tanıyor. Geliştirilmiş çeviri özelliği sayesinde kullanıcılar, ekranı kaydırırken haberlerden sosyal medya içeriklerine kadar metinleri tercih ettikleri dilde gerçek zamanlı görebiliyor.

AI Results View, yapay zeka özelliklerinin verdiği sonuçları ayrı bir Split View veya Floating View'da görüntülerken, orijinal içeriği net ve görünür kılıyor.

Büyük Ekranlara göre Optimize Edilen Galaxy AI, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerini, Multi Window üzerinden doğrudan iş akışlarına sürükleyip bırakabilmelerini sağlıyor.

Drawing Assist ve Writing Assist gibi araçlar, kullanıcıların fikirlerini ve hayallerini kolay bir şekilde yansıtabilmelerini sağlayarak yaratıcılık sürecine katkı sunuyor.

Gemini Live, Flip'in FlexWindow'unda doğrudan kullanılabilirken, sesli arama özelliğiyle kapak ekranında kişisel asistan görevi görüyor.

Audio Eraser ise, video ve ses uygulamalarında çıkan yeni bir butonla, rüzgar veya trafik gürültüsü gibi istenmeyen arka plan seslerini algılayıp kaldırabilme özelliği taşıyor.

One UI 8, kullanıcının yazı tipinin kalınlığını, boyutunu ve rengini kişisel zevklerine göre özelleştirebilme imkanı tanırken, duvar kağıdına uyum sağlamak amacıyla yeni bir saat tasarımına da sahip. Yüzleri veya konturları çevreleyen saatin yazı tipi, öz çekim veya evcil hayvanların fotoğrafı gibi görüntüleri bozmadan görünürlük sağlıyor.

Öte yandan, evcil hayvanların canlı ifadelerini yakalayıp evcil hayvan portreleri oluşturabilen Portrait Studio, görüşmeler sırasında sesleri anında metne dönüştüren Call Captions ve klavyeden yapılan girişlerin kullanılabildiği Canlı Çeviri özellikleri de One UI 8'de bulunuyor.