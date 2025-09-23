Samsung, IDEA 2025'te Tasarımda Mükemmellik Ödülleri Kazandı

Samsung Electronics, Uluslararası Tasarımda Mükemmellik Ödülleri (IDEA 2025) kapsamında 2 altın, 3'er gümüş ve bronz ile 39 finalist ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1980 yılında Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından kurulan ve tasarım mükemmelliğinin değerlendirildiği yarışmada, "Ev ve Tüketici Teknolojileri" ile "Dijital Etkileşim" dahil 20 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Tasarımda inovasyon, kullanıcıya ve topluma sağlanan faydalar gibi temel değerlendirme kriterlerine yer verilen yarışmada, Samsung'un tasarım ilkeleri, insanların yaşam tarzlarını ve deneyimlerini ön plana çıkardığı ürünlerle yansıtıldı.

Şirketin görsel tasarım kimlik sistemine altın ödül

IDEA 2025'in en yüksek derecesi altın ödül kategorisinde, Samsung Mobile'ın görsel tasarım kimlik sistemi ve görme engelli kullanıcılara yönelik ev aletlerinde "Samsung Inclusive Essentials" adıyla sunulan gelişmiş konseptleri ödül aldı.

Samsung Mobile'ın görsel tasarım kimlik sisteminde, Galaxy serisinin çeşitli form faktörleri tek bir görsel kimlik altında birleşiyor. Her form faktörünü sezgisel bir şekle dönüştüren ve tasarım uygulamalarını ambalajlamanın ötesine taşıyarak kitapları, filmleri ve perakende mağazaları kapsayacak şekilde genişleten sistem, markanın "Essential" mesajını birden fazla platform üzerinden etkili bir şekilde iletiyor.

Görme engelli ve yaşlı bireyler dahil olmak üzere herkesin erişilebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Samsung Inclusive Essentials'ın vizyoner tasarımı, şekilleri ve renkleri standartlaştırırken kabartmaları, sesleri ve aydınlatmayı temel bileşenlere entegre ediyor. Böylece, görme engelli kullanıcıların ürünlerle sezgisel ve rahat etkileşim kurmasını sağlayan görsel, işitsel ve dokunsal rehberlik sunuluyor.

Galaxy Tab S10 serisi, Samsung Smart Modular House için geliştirilen konsept ve Digital Twin çözümü de yarışmada gümüş ödül kazandı.

Galaxy Tab S10 serisinde markanın yapay zeka geliştirmeleriyle ürettiği ilk tabletleri, SmartThings ekosisteminde cihaz yönetimini kolaylaştırmak için ev aletlerine ve tüm bağlı cihazlara genel bir bakış imkanı sunan 3D Harita Görünümü özelliğine sahip.

Gelecekteki inovasyonlara yönelik vizyoner yaşam alanı Samsung Smart Modular House da gelişen yaşam tarzlarına göre esnek bir şekilde genişletilebilen bir mimari yaklaşımda yapay zeka ve gelişmiş bilişim teknolojilerini bir araya getiriyor.

Akıllı bina yönetimine yönelik yapay zeka destekli yeni nesil Nesnelerin İnterneti çözümü Digital Twin, 3D tabanlı teknolojisiyle sezgisel işlemlere imkan tanımasının yanı sıra enerji optimizasyonu sağlıyor.

Yarışmada bronz ödüle de Galaxy S24 FE, Samsung Vision AI Onscreen Story ve EHS MONO Dış Mekan-İç Mekan Sistemi layık görüldü.

Galaxy AI destekli fotoğraf özellikleri ve kullanıcıların daha yaratıcı olmasını sağlayan gelişmiş kamera ayarlarıyla kullanıcı deneyimini geliştiren Galaxy S24 FE, geniş ekranı, ince çerçevesi, renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Markanın "Endless Wonder" konsepti altında geliştirdiği Samsung Vision AI Onscreen Story, şirketin televizyon markasının görsel temsilini sunuyor. EHS MONO Dış Mekan-İç Mekan Sistemi'nde de SmartThings ve AI Home dokunmatik ekranıyla donatılan ev tipi ısı pompası, daha konforlu enerji yönetimine imkan tanıyor.

Finalist kategorisinde 39 ödül kazanan Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 akıllı telefonları, THE Smart Monitor M9 ekranı, Bespoke AI Laundry Hub ev aleti ve The Newfound Equilibrium Sergisi gibi projeleriyle öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Cihaz Deneyimi Bölümü Başkanı ve Tasarım Direktörü Mauro Porcini, ileri teknolojilerden ve empati kurmaktan ilham alan inovasyonların, insanların yaşamını zenginleştirdiğine değindi.

Porcini, "Sadece teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmıyoruz, bizi daha zeki ve daha bağlantılı bir geleceğe yaklaştıran anlamlı bağlar kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.