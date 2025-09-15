Samsung Electronics, IFA 2025'te 27 İnovasyon Ödülü Kazandı

Samsung Electronics, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2025 kapsamında verilen İnovasyon Ödülleri'nde 27 ayrı ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IFA 2025 kapsamında ilk kez düzenlenen ve tasarımı, teknolojisi ile pazardaki etkisi öne çıkan tüketici ürünlerini değerlendiren ödüllerde Samsung, 9'u "En İyi İnovasyon", 18'i "Onur Ödülü" olmak üzere toplam 27 ödül kazandı.

En İyi Tasarım Ödülü'ne layık görülen Bespoke AI Laundry Combo, çamaşır yıkama ve kurutmayı tek programda birleştiren tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, 7 inçlik dokunmatik ekranı ve yüzde 20 daha verimli yıkama programıyla enerji tasarrufu sağlıyor.

Taşınabilir ekran kategorisinde ödüle layık görülen Movingstyle, En İyi Ev Eğlencesi ve En İyi Tasarım dallarında iki ödül aldı. Tote Bag formundaki taşıma kolu ve tekerlekli stantla kullanıcıların ekranı farklı odalara kolayca taşımasına imkan tanıyor.

The Premiere5 ise ultra kısa mesafeli projektör teknolojisiyle ev içi eğlence deneyimini yeniden tanımlıyor. Dokunmatik Etkileşim özelliğiyle kullanıcıların içeriklerle fiziksel etkileşim kurmasını sağlayan cihaz, En İyi Teknoloji Yeniliği ödülüne layık görüldü.

Yapay zeka entegrasyonu dikkat çekti

Samsung'un taşınabilir projektörü Freestyle+, yerleşik yapay zeka yonga setiyle donatıldı. Freestyle+, görüntü optimizasyonu ve ses senkronizasyonu gibi özellikleriyle En İyi Ev Eğlencesi Ödülü'nü kazandı.

İçerik oluşturma ve oyun deneyimi alanında Galaxy Tab S11 Ultra, iki ödülle öne çıktı. Gelişmiş Galaxy AI ve yeniden tasarlanan S Pen ile birlikte gelen tablet, 14,6 inçlik ekranıyla üretkenlik ve oyun performansını bir arada sunuyor.

Galaxy Z Fold7 ise En İyi İletişim ve Bağlantı kategorisinde ödül aldı. Katlanabilir ekranı, yapay zeka destekli işlevleri ve One UI 8 arayüzüyle dikkati çeken cihaz, kullanıcı deneyimini geliştiren özellikleriyle öne çıktı.

Onur Ödüllü ürünler arasında enerji tasarrufu ve yapay zeka öne çıkıyor

Samsung'un Onur Ödülü kazanan ürünleri arasında Bespoke AI Çamaşır Makinesi, Jet Ultra dikey süpürge, AI Wash özellikli bulaşık makinesi, hibrit soğutmalı buzdolabı, WindFree klimalar, Micro RGB ekran ve Odyssey 3D monitör yer aldı.

Ayrıca Galaxy S25 FE, Z Flip7 ve Buds3 FE gibi cihazlar da gelişmiş yapay zeka özellikleri ve kullanıcı deneyimine katkı sunan teknolojileriyle ödüle layık görüldü.