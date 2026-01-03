Samsung yapay zeka ekosistemi deneyimini CES 2026'da tanıtacak

Samsung Electronics, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) yapay zeka ekosistemi deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek fuardan iki gün önce düzenlenecek "The First Look" açılış etkinliğinde, 2026 vizyonunu ve yapay zeka odaklı yeni müşteri deneyimlerini tanıtacak. Etkinlik, The Wynn Las Vegas'ta kurulan özel bir fuar alanında gerçekleştirilecek.

Samsung, sanat galerileri ve müzelerde kullanılan sergileme tekniklerinden ilham alınarak tasarlanan bu alanda, yeni ürün ve teknolojilerini sarmalayıcı deneyimlerle tanıtacak. Büyük ölçekli fuar alanı, ürün sergileri, sunumlar, etkinlikler, teknoloji forumları ile iş ortakları ve büyük müşterilerle yapılacak görüşmeleri tek ve entegre bir mekanda bir araya getirecek.

Etkinlikte, yeni ürün özellikleri tanıtılırken aynı zamanda Samsung teknolojilerinin günlük yaşamı nasıl dönüştürdüğü deneyim odaklı bir kurguyla ortaya konulacak.

"Hayatınıza Eşlik Eden Yapay Zeka Dostunuz" temasıyla hazırlanan sergide, mobil cihazlardan ev ürünlerine ve ekranlara kadar tüm ürün kategorilerinde yapay zeka uygulamaları gösterilecek. Ziyaretçiler, bu ürünleri birbirine bağlayan hizmetlerde yapay zekanın nasıl kullanıldığını da deneyimleyebilecek.

Samsung, CES 2026'da ayrıca yapay zeka, ev cihazları, hizmetler ve tasarım başlıklarında dört oturumdan oluşan "Teknoloji Forumları" da düzenleyecek. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek panellerde, Samsung uzmanlarının yanı sıra iş ortakları, akademisyenler, basın mensupları ve sektör analistleri yer alacak.

Forumlarda, sektörel eğilimler, yeni teknolojiler ve geleceğe yönelik öngörüler ele alınacak.