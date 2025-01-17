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Samsun Ziraat Odası Başkanları Üretici Sorunlarını Masaya Yatırdı

Samsun Ziraat Odası Başkanları Üretici Sorunlarını Masaya Yatırdı
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Samsun'daki ziraat odası başkanları, Vezirköprü'de gerçekleştirilen toplantıda üreticilerin 2024 yılı sıkıntılarını ve 2025 beklentilerini ele aldı. Mazot ve gübre fiyatlarındaki artış gibi girdi maliyetleri konusunda tedbirler değerlendirildi.

Samsun'daki ziraat odası başkanları Vezirköprü ilçesinde toplanarak üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları masaya yatırdı.

Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya başkanlığında Vezirköprü'de yapılan toplantıda üreticinin yaşadığı sıkıntılar görüşüldü. Üretici açısından 2024 yılını değerlendiren ziraat odası başkanları 2025 yılında üreticilerin beklentilerinin neler olduğunu değerlendirildi. Her geçen gün zamlanan mazot, gübre gibi girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilere alım kolaylığı sağlanması, artan gidi maliyetlerinin ürün satış fiyatlarına yansımasıyla ilgili alınması gereken tedbirler görüşüldü. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, "2025 yılının çiftçilerimiz ve üreticilerimiz açısından kazasız belasız bol bereketli kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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