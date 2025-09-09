Samsun Yurt Savunma, Uluslararası Savunma Fuarlarında Türkiye'yi Temsil Ediyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Polonya'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın (MSPO) ardından Birleşik Krallık'taki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (Defence and Security Equipment International-DSEI) katıldı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, SYS Grup ve bağlı şirketleri, güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren teknolojilerle Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlardaki gücüne katkıda bulunuyor.

Grup şirketleri, bu ay Avrupa'da düzenlenen fuarlara katılarak, yeni uluslararası işbirliklerine kapı aralıyor.

Şirketler, Polonya'da düzenlenen Doğu Avrupa'nın önemli savunma sanayi buluşmalarından MSPO'ya katıldı. Ardından rotasını Birleşik Krallık'a çeviren şirketler, 12 Eylül'e kadar sürecek DSEI 2025'te boy gösteriyor.

CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, dünyanın prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan ve 2 yılda bir düzenlenen DSEI 2025'te bütünleşik güvenlik çözümlerinden örnekler sergiliyor.

DSEI 2025, uluslararası öneminin yanında SYS Grup için özel bir anlam taşıyor. Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, 3 orta kalibre top üreticisinden biri olarak fuarda ev sahibi olarak yer alıyor.

AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen 30x113 mm düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, ortaya çıktığı andan itibaren dünya ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

CANiK, bünyesindeki büyük kalibre silah üretimindeki entegrasyon çözümleriyle grubun küresel savunma projelerindeki payını artırmayı amaçlıyor.

Sahip olduğu bu yeteneklerle Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayi işbirliğinin son dönemde artan ivmesine yeni projeler ve işbirlikleriyle katkıda bulunmayı hedefleyen grup, fuarda yapacağı görüşmelerle uluslararası savunma sanayi ekosistemindeki rolünü pekiştirmeyi öngörüyor.

"Orta kalibre topla dünya çapında kendimizi kanıtladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, 60 yılı aşkın süredir üretimini gerçekleştirdikleri binlerce orta kalibre topla, dünya çapında kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "SYS Grup bünyesine katılmamızın ardından üretim kapasitemiz önemli ölçüde arttı ve bugün dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da 2022'de grup bünyesine katılan, yarım asrı aşkın bilgi birikimine sahip AEI Systems'in düşük geri tepmeli "30×113 mm VENOM LR" başta olmak üzere alanında öne çıkan ürünleriyle grubun gücünü artırdığını aktardı.

UNIROBOTICS'in entegrasyon kabiliyetleri ve CANiK'in büyük kalibre silah üretimindeki başarısının, ürünlerinin dünya çapındaki önemli projelerde yer almasını hızlandırdığını kaydederek, "Bu gelişmeler SYS Grup'un konsolide ciro hedeflerine yaklaşmasını sağlarken, yüksek katma değerli ihracat ile ülkemize de güçlü bir katkı sunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.