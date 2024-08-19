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Samsun'un tescilli 'Terme pidesi' lezzeti

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Samsun'un tescilli 'Terme pidesi'ndeki lezzetin sırrı, hamurun yoğurulma tekniğindeki incelikten ve taş fırının yüksek sıcaklığında pişirilmesinden geldiği belirtiliyor. Terme pidesi, yumuşacık hamuru ve özenle seçilmiş malzemeleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Samsun'un tescilli ' Terme pidesi'ndeki lezzetin sırrı, hamurun yoğurulma tekniğindeki incelikten ve taş fırının yüksek sıcaklığında pişirilmesinden geldiği belirtiliyor.

Samsun denince akla ilk gelen meşhur 'tescilli' lezzet Terme pidesinin diğer pidelerden farkını anlatan esnaf Cevdet Sağlam, "Ustalık, bu lezzeti ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan biri. Ustaların yıllara dayanan tecrübesi, hamurun, unun ve yağın mükemmel uyumunu sağlıyor" dedi.

Terme pidesindeki lezzetin püf noktalarına değinen pideci Cevdet Sağlam, "Terme pidesi, yumuşacık hamuru ve özenle seçilmiş malzemeleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu lezzetin sırrı, hamurun yoğurulma tekniğindeki incelikten ve taş fırının yüksek sıcaklığında pişirilmesinden geliyor. Pide yapımında kullanılan bonfile etler, dinlendirilerek yumuşatılıyor, böylece her lokmada ağızda dağılan bir kıvam elde ediliyor" ifadelerini kullandı.

Terme pidesini ayrıcalıklı kılan şeyin usta olduğunun altını çizen Sağlam, "Ustalık, bu lezzeti ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan biri. Ustaların yıllara dayanan tecrübesi, hamurun, unun ve yağın mükemmel uyumunu sağlıyor. Terme pidesi, kıyma, peynir, sucuk ve kuşbaşı gibi çeşitli seçeneklerle sunulurken, her biri özel tekniklerle hazırlanıyor. Bu nedenle Terme pidesi, her ustanın kolayca yapabileceği bir lezzet değil; uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor. Bu özenli süreç, Terme pidesini diğerlerinden ayırarak Türkiye'nin en sevilen tatlarından biri haline getiriyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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