Samsun'un doğal güzelliklerine ziyaretçi rekoru

SAMSUN (İHA) – Samsun'un eşsiz güzellikteki tabiat parklarını 2024 yılında 11 bin 141 kişi ziyaret etti.

Kuş Cenneti, Şahinkaya Kanyonu, Ladik Gölü, Vezirsuyu, Amazon, Bayraktepe ve Sarıgazel Tabiat Parkı gibi birçok doğal alanı barındıran Samsun'da yerli ve yabancı turistler doğa harikalarının tadını çıkarıyor. 2024 yılında Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerine 11 binden fazla kişi şahitlik etti.

Bu yıl Mayıs ayına kadar Samsun'daki doğa harikalarından Amazon Tabiat Parkı'nı 109 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı'nı bin 774 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı'nı 933 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı'nı 2 bin 524 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nı 2 bin 366 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanını (RAMSAR) bin 685 kişi ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanını bin 750 kişi olmak üzere toplam 11 bin 141 kişi ziyaret etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayılarının giderek artması düşünürken, ziyaretçi sayısının geçen yıl tabiat parklarını ziyaret eden 202 bin kişinin üzerine çıkılması hedefleniyor. - SAMSUN