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Samsun'un Dış Ticareti Ocak 2025'te Düşüş Gösterdi

Samsun'un Dış Ticareti Ocak 2025'te Düşüş Gösterdi
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TÜİK verilerine göre, Samsun 2025 Ocak ayında 114,8 milyon dolarlık ihracat, 135,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre ihracat düşerken, ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, 2025 yılının Ocak ayında 114 milyon 828 bin dolarlık ihracat, 135 milyon 745 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirdi.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre ihracat ülke genelinde 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar oldu. Samsun'da ise geçen yılın Ocak ayına göre ihracat düştü, ithalat arttı.

Samsun'da faaliyet illerine göre 2025 Ocak'ta 114,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024 Ocak ayında 136,1 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

İthalat ise geçen yılın ocak ayına göre arttı. 2024 Ocak ayında 92,7 milyon dolar olan ithalat, bu yıl Ocak ayında 135,7 milyon dolara yükseldi.

Samsun'a 2024 yılında toplam 1 milyar 652 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalat rakamı da toplam 1 milyar 105 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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