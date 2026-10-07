Samsun TSO seçimlerinde 249 meslek komitesi üyesi ile 104 meclis üyesi belirlendi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2026-2030 dönemi yeni organlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerin ilk etabı tamamlandı.

Samsun TSO'nun 41 meslek grubunda yapılan seçimlerde 249 meslek komitesi asıl üyesi ile 104 meclis asıl üyesi belirlenirken, seçim süreci 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanı ve diğer organların belirleneceği ikinci etap seçimleriyle tamamlanacak. Seçimlerle birlikte meslek komiteleri ile meclisin yeni dönem asıl ve yedek üyeleri belirlenirken, Samsun iş dünyasının yeni dönemdeki temsil yapısının ilk aşaması da şekillendi.

Murzioğlu'nun desteklediği listelerden büyük başarı

41 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde, grupların üye sayılarına göre 5 veya 7 asıl ve aynı sayıda yedek meslek komitesi üyesi ile 2 veya 3 asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi belirlendi. Böylece toplam 249 meslek komitesi asıl üyesi ile 104 meclis asıl üyesi yeni dönemde görev yapmak üzere seçildi. Seçimlerde bir meslek grubunda 3 pusula, 7 meslek grubunda ise 2 pusula yarıştı. Diğer meslek gruplarında seçimler tek listeyle gerçekleştirildi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tek listeyle girdiği 5. Meslek Grubu'ndan yeniden meclis üyeliğine seçilirken, başkan aday adaylarından Ümit Bener Ayla da 40. Meslek Grubundan meclis üyeliğine seçildi. Seçim sonuçlarına göre Salih Zeki Murzioğlu'nun desteklediği listeler 41 meslek grubunun 39'unda başarılı olurken, Ümit Bener Ayla'nın desteklediği listeler ise 2 meslek grubunda seçimi kazandı.

Murzioğlu: "Hepimize düşen, Samsun'un ortak hedefleri etrafında daha güçlü bir şekilde kenetlenmektir"

Seçimlerin ardından değerlendirmede bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, seçim sürecinin odanın demokratik yapısına ve Samsun iş dünyasının ortak iradesine yakışır şekilde tamamlandığını belirtti. Seçimlere katılan ve tercihlerini ortaya koyan tüm oda üyelerine teşekkür eden Murzioğlu, "Samsun TSO, 125 yılı aşan köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla şehrimizin ekonomik hayatında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Geride bıraktığımız seçim sürecinde üyelerimiz iradelerini ortaya koydu ve Odamızın yeni dönem yapısının ilk adımı atılmış oldu. Bu süreçte katkı sunan, sandığa giderek tercihini ortaya koyan ve şahsımıza güven gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hepimize düşen görev, seçim sürecini geride bırakarak Samsun'un ortak hedefleri etrafında daha güçlü bir şekilde kenetlenmektir. Önceliğimiz; Samsun'un üretimini, ticaretini, ihracatını ve istihdamını daha ileriye taşımak, iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak ve şehrimizin geleceğine değer katacak çalışmalar ortaya koymaktır. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişare anlayışıyla Odamızı daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İkinci etap 10 Ekim Cumartesi günü

Samsun TSO'da seçimlerin ilk etabının tamamlanmasının ardından gözler ikinci etap seçimlerine çevrildi. 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ile Mevzuat Komisyonu da belirlenecek. İkinci etap seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Samsun TSO'nun 2026-2030 dönemine ilişkin yönetim ve organ yapısı kesinleşmiş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı