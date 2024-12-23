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Samsun TSO'dan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Eğitimi

Samsun TSO'dan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Eğitimi
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyası temsilcilerine yönelik 'Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi' eğitimi düzenledi. Eğitimde, Lojistik Yönetimi ve Verimlik Artırma Teknikleri gibi konular ele alındı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi" eğitimi düzenledi.

Samsun TSO'nun Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi" adı altında eğitim gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Eğitmen Abdullah Kumru tarafından, "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi" konulu bir eğitim düzenlendi. Kumru, Lojistik Yönetimi ve Verimlik Artırma Teknikleri, Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi ve İzlenebilirlik, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Risk Yönetimi ve Yeşil Tedarik Zinciri başlıklarında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti.

Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bu eğitim de bunlardan biri. Bilindiği gibi tedarik zinciri yönetimi, kaynakların doğru ve etkin kullanılması, maliyetlerin azaltılıp, verimliliğin artırılması noktasında bir firmanın varlığını sürdürebilmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Biz de eğitimimizde bu konuyu gündemimize aldık. Üyelerimize yönelik eğitimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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