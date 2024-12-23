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Samsun TSO'dan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Eğitimi

Samsun TSO'dan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Eğitimi
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyası temsilcilerine 'Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi' konulu eğitim düzenledi. Eğitimde lojistik yönetimi, dijital tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik gibi önemli konular üzerinde duruldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi" adı altında eğitim gerçekleştirildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında Eğitmen Abdullah Kumru tarafından "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri & Lojistik Yönetimi" konulu bir eğitim düzenlendi. Abdullah Kumru, 'Lojistik Yönetimi ve Verimlik Artırma Teknikleri', 'Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi ve İzlenebilirlik', 'Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi', 'Tedarik Zinciri Risk Yönetimi' ve 'Yeşil Tedarik Zinciri' başlıklarında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"Eğitimler devam edecek"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bu eğitim de bunlardan biri. Bilindiği gibi tedarik zinciri yönetimi, kaynakların doğru ve etkin kullanılması, maliyetlerin azaltılıp, verimliliğin artırılması noktasında bir firmanın varlığını sürdürebilmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Biz de eğitimimizde bu konuyu gündemimize aldık. Üyelerimize yönelik eğitimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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