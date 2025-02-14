Samsun TSO'dan Dış Ticaret ve Gümrük Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik "Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı" eğitimi düzenlendi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Oda olarak en önemli gördüğümüz çalışma başlığımız ihracatımızı daha yukarı seviyelere çekmek" dedi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında, "Küresel Pazarda Rekabet İçin Doğru Bilgiye Yatırım Yapın" başlığı altında, "Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı" eğitimi düzenlendi. Yılın ikinci eğitim programında, iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Eğitmen Hakan Akın, 'Dış Ticaret Süreçleri- İhracat ve İthalat Adımları Nelerdir?', 'Lojistik ve Sigorta İşlemleri-Güvenli ve Verimli Taşıma Nasıl Sağlanır', 'Serbest Ticaret Anlaşmaları-Avantajları Nasıl Kullanabilirsiniz' ve 'Gümrük Vergileri, Tarifeler ve Kotalar-Maliyetleri Nasıl Optimize Edersiniz' başlıklarında sunum yaptı.

"Amacımız ihracatımızı daha yukarılara taşımak"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına oda üyelerine yönelik eğitimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Yılın ikinci eğitimi de bunlardan biri. Oda olarak en önemli gördüğümüz çalışma başlığımız ihracatımızı daha yukarı seviyelere çekmek. İhracatta daha bilinçli adımlar atmak isteyen üyelerimiz için bu eğitimi organize ettik. Amacımız, ihracat yapan ya da ihracat potansiyeli taşıyan üyelerimizin küresel pazarda rakiplerinin bir adım önde olmasını sağlamak. Doğru bilgiye yatırım yaparak, ihracat süreçlerinde riskleri azaltmalarını ve en iyi fırsatları yakalamalarını sağlamak. Hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda, değişik başlıklarda düzenleyeceğimiz eğitimlerle üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN