Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Hepimizin ortak paydası ve derdi kentimizi, ülkemizi daha iyi noktalara taşımak. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten, bir araya gelerek yapılacak istişareden geçiyor" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanlığı'na seçilen Osman Öğüten ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişin ve kurumlar arası yapılabilecek çalışmaların ele alındığı ziyarette Başkan Osman Öğüten, hedefleri ve projeleri hakkında Başkan Murzioğlu'nu bilgilendirdi. Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Osman Öğüten ve yönetimini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğılu, "Samsun'daki tüm sivil toplum örgütlerimizin tümü kendi içinde ayrı bir değere sahip ama hepimizin ortak paydası ve derdi kentimizi, ülkemizi daha iyi noktalara taşımak. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten, bir araya gelerek yapılacak istişareden geçiyor. Her zaman bunun gayreti içinde olduk. Ayrımız, gayrımız hiçbir zaman olmadı. Bizler aynı şehirde yaşayan, aynı havayı teneffüs eden insanlarız. Türkiye'nin omurgası üretimdir, ihracattır, emek ve alın teridir. Biz kalkınırsak şehrimiz kalkınır, şehrimiz kalkınırsa, ülkemiz kalkınır. Onun için her zaman bir araya gelmeye ve birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. Önceki dönemde görev yapan arkadaşlar gibi sizin de güzel çalışmalar yaparak, MÜSİAD'ı çok daha iyi yerlere getireceğinize inanıyorum. İnşallah hep birlikte şehrimize hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Samsun'a daha iyi ve daha çok hizmet etmek adına yola çıktıklarını belirten Osman Öğüten ise "Aldığımız hizmet bayrağını yeni takım arkadaşlarımızla birlikte daha yukarıya taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ticaret ve sanayi odaları şehirlerin birleştirici bir gücü. Biz de buranın bir parçasıyız. Yönetim olarak fikir alışverişine, istişareye çok önem vereceğiz. Sürdürebilirlilik, verimlilik ve dışarıyla rekabet günümüzde çok önemli. Odak noktamızı tek bir yerde toplamamız lazım. İnşallah birlikte şehrimiz ve ülkemiz için daha güzel hizmetler yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN