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Samsun Organize Sanayi Bölgelerinde İstihdam Durumu Açıklandı

Samsun Organize Sanayi Bölgelerinde İstihdam Durumu Açıklandı
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Samsun'daki organize sanayi bölgelerinde toplam 16 bin 722 çalışan istihdam ediliyor. 3 bin 712'si kadın, 13 bin 10'u erkek. OSB'lerde doluluk oranı yüzde 84'e ulaştı.

Samsun'daki organize sanayi bölgelerinde ( Osb ) 3 bin 712'si kadın, 13 bin 10'u erkek olmak üzere toplam 16 bin 722 çalışan istihdam ediliyor.

Samsun'daki organize sanayi bölgelerinin son durumlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında; Vali Yardımcısı V./Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Gıda OSB Serhat Semizoğlu, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç, Bafra Karma OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç, Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer, Havza OSB Müdür V. Vural Tokmak, Kavak OSB Müdürü Oğuzhan Sarıoğlu ve Vezirköprü Karma OSB Müdürü Murat Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıdan alınan bilgilere göre Samsun'da tüzel kişilik kazanmış 10 OSB'nin toplam alanı 21 bin 230 dekar olup, imar planı tamamlanarak sanayi parseline dönüştürülmüş 8 bin 950 dekar alanın 6 bin 40 dekarı firmalara tahsis edildi. OSB'lerde parsel tahsis edilmiş olan 351 firmanın 213'ü üretime devam ediyor. Tahsis edilen parsellerin 84'ü proje aşamasında olup, 77'sinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplam 485 parselin 406'sı tahsis edilmiş olup doluluk oranı yüzde 84. OSB'lerde 3 bin 712 kadın, 13 bin 10 erkek olmak üzere toplam 16 bin 722 çalışan istihdam ediliyor. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 118 firmaya 140 parselde 3 bin 610 dekar alan tahsis edildi. 15 firma üretime geçti. Diğer parsellerde proje ve inşaat çalışmaları devam ediliyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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