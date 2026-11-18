Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında, Teknopark Ankara ve OSTİM Teknopark'a teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ziyaretlerde, teknoparkların sanayi işletmelerine sağladığı katkılar, işletmelerin AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesindeki rolleri ile sanayi-teknopark iş birlikleri ele alındı. Görüşmelerde, OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin teknoparklarla geliştirdiği iş birlikleri ve bu iş birliklerinden elde ettikleri faydalara ilişkin deneyimler paylaşıldı. Ayrıca teknoparkların işletmelerin teknoloji geliştirme, araştırma ve inovasyon süreçlerine sağladığı katkılar değerlendirildi.

OKA koordinasyonunda yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle, farklı teknopark modellerinin işleyişine ilişkin tecrübelerin Samsun'a aktarılması amaçlanıyor. Ziyaretlerden elde edilen bilgi ve deneyimlerin, Samsun Merkez OSB'de kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hazırlık sürecine katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki sanayi işletmelerinin AR-GE, inovasyon ve teknoloji odaklı iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik yeni imkanların oluşturulması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı