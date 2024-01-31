Samsun Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyeleri Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş katıldı.

Toplantıda, yer tahsisleri, yeni yer tahsis talepleri, inşası devam eden yatırımların durumu, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kurul üyeleri, Vali Tavlı'ya Havza OSB'deki çalışmalar hakkında bilgi sundu.