Samsun'dan 43,8 Milyon Dolarlık Hayvansal Ürün İhracatı

Samsun'dan yapılan hayvansal ürün ihracatı neticesinde 43,8 milyon dolar, 14,4 milyon euro ve 3,7 milyon ruble döviz milli ekonomiye kazandırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Samsun'dan yurt dışına birçok hayvansal ürün ihraç edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'dan yapılan hayvansal ürün ihracatı neticesinde 43,8 milyon dolar, 14,4 milyon euro ve 3,7 milyon ruble döviz milli ekonomiye kazandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Samsun'dan yurt dışına birçok hayvansal ürün ihraç edildi. Tıp, yiyecek ve kozmetik sektörü gibi birçok alanda kullanılan hayvansal ürünler en çok Rusya, Azerbaycan, Peru, Norveç, Kolombiya, Fransa, ABD, İngiltere, Birleşik Arab Emirlikleri, Kore, Çin, Japonya, Libya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi.

Hayvansal ürün ihracatı kapsamında 11 adet balık unu ihracatından 1 milyon 475 bin dolar, 17 balık yağı ihracatından 12 milyon 964 bin dolar, 119 dondurulmuş balık ihracatından 1 milyon 148 bin dolar, 16 milyon 265 bin dolar ve 3 milyon 738 bin ruble, 7 tıbbi sülük ihracatından 174 bin dolar, 110 marina hamsi-sardalya ihracatından 153 bin dolar ve 9 milyon 277 bin dolar, 17 deniz salyangozu eti ihracatından 2 milyon 252 bin dolar, 12 deniz salyangozu kapağından ihracatından 300 bin dolar, 17 bal ihracatından 898 bin euro ve 947 bin dolar, 315 kanatlı hayvan ürünleri ihracatından 8 milyon 392 bin dolar ve 2 milyon 909 bin euro, 9 et ve süt ürünleri ihracatından 24 bin dolar ile 2 adet bitkisel ve hayvansal menşeili sıvı gübre ihracatından da 46 bin euro ve 54 bin dolar gelir elde edildi. Toplam 691 ihracatta 16 bin 756 ton ürün yurt dışına gönderilirken, bu ürünlerden 43,8 milyon dolar, 14,4 milyon euro ve 3,7 milyon ruble kazanç sağlandı.

Hastalıklara karşı aşılama çalışmaları

Hastalıklara karşı aşı uygulamaları kapsamında 340 bin 815 hayvana ilkbahar dönemi şap aşılaması, 317 bin 243 hayvana sonbahar dönemi şap aşılaması, 91 bin 324 hayvana sığır brusellozisi, 30 bin 930 hayvana koyun brusellozisi, 16 bin 818 hayvana büyükbaş şarbon, 5 bin 241 hayvana küçükbaş şarbon, 17 bin 730 hayvana kuduz aşısı, 10 bin 361 hayvana koyun-keçi çiçek aşısı, 199 bin 232 hayvana koyun-keçi vebası ve 332 bin hayvana da LSD (sığırların nodüler ekzantemine karşı yapılan aşı) aşısı yapıldı. - SAMSUN