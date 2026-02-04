Semt pazarı esnafından ucuzluk çadırlarıyla ilgili çağrı: '5 günden fazla olmamalı'

Samsun'da semt pazarı esnafı, şehir dışından gelen firmalar tarafından kurulan ve "ucuzluk çadırı" adı altında satış yapılan alanların pazar esnafını olumsuz etkilediğini belirterek, bu tür etkinliklerin 5 günden fazla sürmemesi gerektiğini söyledi.

Atakum Atakent Mahallesi'nde kurulan semt pazarı esnafı toplanarak "ucuzluk çadırı" adı altında satış yapılan alanlara tepki gösterdi. Semt pazarı esnafı adına açıklama yapan Gökay Vurucu, son dönemlerde şehir genelinde artan ucuzluk çadırlarına karşı olduklarını dile getirdi. Dışarıdan gelen firmaların satışlarının pazar esnafının kazancını düşürdüğünü öne süren Vurucu, "Son zamanlarda şehirde moda olan çadırlara karşıyız. Dışarıdan gelen çadırlar bizim satış oranlarımızı düşürüyor. Kış şartları nedeniyle işlerimizin zaten kötü olduğu bir dönemde, bir de ucuzluk adı altında çadırlar kuruluyor. Ancak aynı ürünler, aynı fiyatlara satılıyor. Buranın halkı değişiklik olsun diye, orası festival havasında olduğu için alışveriş yapıyor. Bu durum semt pazarlarını ciddi anlamda etkiliyor. Normalde bu pazarın bugün dolu olması gerekirken şu an ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu tür etkinlikleri Samsun'un kendi esnafının yapmasını istiyoruz" dedi.

Esnaf Sude Uğur da festival adı altında yapılan satışların süresine dikkat çekerek, "Festivalciler de elbette ekmek kazansın ama festival dediğiniz bir şehirde ayda en fazla 5 gün olur, daha fazla olmamalı. O 5 gün içerisinde gerçekten indirim varsa, indirimli fiyatlarla satış yapılır, insanlar alışverişini yapar ve biter. Son 1 ayda neredeyse Samsun'un tüm ilçelerinde ucuzluk çadırı var. Bu durum pazarlardaki işlerimizi ciddi şekilde düşürdü. Bunlar 5 günden fazla olmamalı" ifadelerini kullandı.

Semt pazarı esnafı, yetkililerden ucuzluk çadırlarının süresi ve kapsamı konusunda düzenleme yapılmasını talep etti. - SAMSUN