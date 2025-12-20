Haberler

Samsun Gıda İhtisas OSB'de ihracat odaklı makarna tesisi kurulacak

Samsun Gıda İhtisas OSB'de ihracat odaklı makarna tesisi kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 38 bin 762 metrekarelik alanda kurulacak makarna üretim tesisi, 16 bin metrekare kapalı alanı ile üç modern hatla faaliyet gösterecek. Üretimin üçte ikisi ihracata yönelik olarak planlanıyor.

Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 38 bin 762 metrekarelik alanda kurulacak makarna üretim tesisinin, 16 bin metrekare kapalı alanda üç modern hatla faaliyet göstermesi ve üretimin üçte ikisinin ihracata yönelik olması planlanıyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir makarna üretim tesisi yatırımına ilişkin önemli bir karar alındığı bildirildi. Açıklamada; Çarşamba Havalimanı'na 5 kilometre mesafede, D010 karayolu üzerinde yer almasıyla ulaşım imkanları açısından avantajlı bir konuma sahip Samsun Gıda İhtisas OSB'de, 17 Ocak 2025 tarihli Müteşebbis Heyeti toplantısında alınan 237 numaralı karar doğrultusunda makarna fabrikası yatırımı için 38 bin 762 metrekarelik parsel tahsis talebinin uygun bulunduğu belirtildi. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 462 sayılı karar ile parsel tahsisi gerçekleştirilirken, parsel ve üzerindeki taşınmazın 28 Kasım 2025 tarihinde yatırımcı firmaya teslim edildiği ifade edildi.

Buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme stratejisi kapsamında planlanan yatırım çerçevesinde, daha önce üretim tesisinin bulunduğu alanın yanında yer alacak makarna üretim tesisi inşaatına 2026 yılında başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Katma değeri yüksek alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Samsun Gıda İhtisas OSB'de hayata geçirilecek tesisin, 38 bin 762 metrekare arazi üzerinde toplam 16 bin metrekare kapalı alanda kurulacağı, üç modern üretim hattında faaliyet göstereceği ve üretim kapasitesinin üçte ikisinin ihracata yönelik olacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye'nin gıda sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmasının yanı sıra Samsun Gıda İhtisas OSB'nin ihracat odaklı üretim, istihdam ve katma değer oluşturma vizyonuna önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Samsun'un, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni yatırımlarla birlikte "Kuzeyin Üretim Merkezi" olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
title